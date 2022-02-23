Иван Ургант в шуточной форме прокомментировал ситуацию с башкирскими пчелами

Иван Ургант прокомментировал ситуацию вокруг башкирских пчеловодов, которые ранее выходили на протест. Он рассказал об этом в своей привычной шуточной форме. Тему он затронул в своей вечерней программе на первом канале.
— Жители Башкортостана митингуют против вторжения иностранных пчел. Причина недовольства — планы крупной французской компании взять в аренду часть Башкирских земель и развивать в республике проект по промышленному пчеловодству. Французские пчелы хотят захватить Башкирию, — отшутился Ургант.
Ранее мы рассказывали о том, почему башкирские пчеловоды выступили против иностранной компании, которая планирует заниматься пчеловодством на их территории. Жители считают, что порода башкирской пчелы может исчезнуть из-за того, что на территориях появятся пчелы других пород.