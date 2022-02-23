Иван Ургант в шуточной форме прокомментировал ситуацию с башкирскими пчелами

Ранее мы рассказывали о том, почему башкирские пчеловоды выступили против иностранной компании, которая планирует заниматься пчеловодством на их территории. Жители считают, что порода башкирской пчелы может исчезнуть из-за того, что на территориях появятся пчелы других пород.