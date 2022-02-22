В Минздраве Башкирии не смогли назвать точную дату поступления вакцины «Спутник М»

В ходе сегодняшнего традиционного брифинга минздрава Башкирии по ситуации с коронавирусной инфекцией вопрос о том когда в Башкирию прибудет новая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» задали министру здравоохранения Максиму Забелину.
К сожалению пока мы ждем, точную дату я не могу назвать. Вот вот, в ближайшие дни будет проведен окончательный контроль очередной партии и мы как и другие субъекты Российской Федерации получим точный график по доставке вакцины «Спутник м» с логистического центра.Максим Забелин
Напомним, первую и пока единственную партию вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» завезли в Башкирию в в количестве 2800 доз. Все они были израсходованы уже 9 февраля.