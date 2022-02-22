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В Минздраве Башкирии не смогли назвать точную дату поступления вакцины «Спутник М»

22 февраля 10:34
Фото: 1MI
О том, что вакцина должна поступить в регион в скором времени сообщали 15 февраля, однако «Спутник М» так и не поступил в Башкирию и 22 февраля, сообщили в ходе брифинга в Минздраве.

В ходе сегодняшнего традиционного брифинга минздрава Башкирии по ситуации с коронавирусной инфекцией вопрос о том когда в Башкирию прибудет новая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» задали министру здравоохранения Максиму Забелину.

К сожалению пока мы ждем, точную дату я не могу назвать. Вот вот, в ближайшие дни будет проведен окончательный контроль очередной партии и мы как и другие субъекты Российской Федерации получим точный график по доставке вакцины «Спутник м» с логистического центра.Максим Забелин

Напомним, первую и пока единственную партию вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» завезли в Башкирию в в количестве 2800 доз. Все они были израсходованы уже 9 февраля.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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