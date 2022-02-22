Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей пчеловода из Башкирии за участие в флешмобе

Пчеловода Карима Султанбаева сегодня, 22 февраля уже успели осудить и приговорить к 10 тысячам штрафа за то, что он принял участие во флешмобе против разведения в Ишимбайском районе французских пчел компании «Би хэппи». Если быть точнее, то штраф Султанбаев получил за нарушение антиковидных ограничений, то есть масочного режима.
Как ранее уже сообщал Mkset местные жители сообщали о том, что пчеловода Карима Султанбаева с его рабочего места увезли в отделение полиции. как выяснилось позже увезли его в Ишимбайский горсуд, где и вынесли вышеуказанное решение.
Напомним, на минувших выходных около тысячи человек вышли на флешмоб против прихода в их район инвестора с заморскими пчелами. Местные жители опасаются, что башкирская пчела впоследствии ассимиляции с французской вполне может исчезнуть.