Суд оштрафовал на 10 тысяч рублей пчеловода из Башкирии за участие в флешмобе

Пчеловода Карима Султанбаева сегодня, 22 февраля уже успели осудить и приговорить к 10 тысячам штрафа за то, что он принял участие во флешмобе против разведения в Ишимбайском районе французских пчел компании «Би хэппи». Если быть точнее, то штраф Султанбаев получил за нарушение антиковидных ограничений, то есть масочного режима.