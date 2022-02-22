Радий Хабиров рассказал, что ждет три парка в Уфе уже в мае 2022 года

Говоря о парке «Кашкадан» Радий Хабиров обнародовал важную новость о том, что сдадут парк с чистым озером, в котором можно купаться уже в текущем году и даже назвал точную дату открытия, 12 июня, в день города Уфы. Также сообщил Хабиров и о том, что у одноименного озера в Сипайлово очистили и углубили дно, также были построены там и очистные сооружения.