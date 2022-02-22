Радий Хабиров рассказал, что ждет три парка в Уфе уже в мае 2022 года

В преддверии скорого наступления весны глава Башкирии Радий Хабиров сообщил аудитории, что уже в мае месяце начнется благоустройство сразу трех городских парков в Уфе, в их числе парк «Кашкадан» в Сипайлово, Демский парк культуры и отдыха и парк нефтехимиков в Черниковке. Примечательно, что все эти парки расположены не в центре города, а либо на его окраинах, либо в спальных районах.
Говоря о парке «Кашкадан» Радий Хабиров обнародовал важную новость о том, что сдадут парк с чистым озером, в котором можно купаться уже в текущем году и даже назвал точную дату открытия, 12 июня, в день города Уфы. Также сообщил Хабиров и о том, что у одноименного озера в Сипайлово очистили и углубили дно, также были построены там и очистные сооружения.
Пообещал глава навести порядок и в Демском парке. «Благоустроенный парк, который соответствует современным представлениям о парковом искусстве» порадует жителей района уже к осени 2022 года.
Парк Нефтехимиков по словам Радия Хабирова ремонтировать будут в две очереди. До конца текущего года планируется отремонтировать сам парк, то есть зеленую его часть. А благоустройство площади перед дворцом культуры Нефтехимиков и сквер близ больницы № 8 намечено на 2023 год.