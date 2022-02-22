Прокуратура Башкирии начала проверку законности передачи земли французским пчеловодам

Ишибмайская межрайонная прокуратура начала проверку по поводу будущего размещения на территории района пасек французских пчеловодов.
По данным ведомства, Минлесхоз Башкирии объявил и частично провел аукционы на право аренды земель в Ишимбайском районе под пасеки компании «Би хеппи», аффилированной с французскими бизнесменами.
В ведомстве оценят обоснованности проведения аукционов и передачи земли данной компании, а при наличии оснований планируют принять меры прокурорского реагирования.
Ранее Mkset рассказывал о том, почему башкирские пчеловоды Макаровского сельсовета негативно отнеслись к приходу французских пасечников. Жители выразили опасения касательно того, что порода башкирской пчелы может исчезнуть из-за того, что на территориях появятся пчелы других пород, которых привезут иностранцы. Также они посчитали, что прежде чем принимать такое решение, необходимо спросить мнения у местных жителей, так как этот вопрос касается их в первую очередь.
По мнению местных жителей, власти игнорируют сельчан и буквально отбирают у них кусок хлеба, так как предположительно большая часть земли вокруг деревень будет сдана в аренду иностранной компании. Местные пчеловоды уже выходили на несколько акций протеста.
Вице-премьер Азат Бадранов прокомментировал протесты башкирских пчеловодов. По словам Бадранова, исчезновение башкирской пчелы — это не что иное, как конспирологическая теория, а массовые акции пасечников — это попытка политизировать существующую проблему, не приходя к конструктивному решению.