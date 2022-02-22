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Прокуратура Башкирии начала проверку законности передачи земли французским пчеловодам

22 февраля 12:38
Прокуроры изучат обоснования для проведения аукционов и последующей передачи 14 участков земли компании «Би хэппи», сообщает пресс-служба башкирского ведомства 22 февраля.

Ишибмайская межрайонная прокуратура начала проверку по поводу будущего размещения на территории района пасек французских пчеловодов.

По данным ведомства, Минлесхоз Башкирии объявил и частично провел аукционы на право аренды земель в Ишимбайском районе под пасеки компании «Би хеппи», аффилированной с французскими бизнесменами.

В ведомстве оценят обоснованности проведения аукционов и передачи земли данной компании, а при наличии оснований планируют принять меры прокурорского реагирования.

Ранее Mkset рассказывал о том, почему башкирские пчеловоды Макаровского сельсовета негативно отнеслись к приходу французских пасечников. Жители выразили опасения касательно того, что порода башкирской пчелы может исчезнуть из-за того, что на территориях появятся пчелы других пород, которых привезут иностранцы. Также они посчитали, что прежде чем принимать такое решение, необходимо спросить мнения у местных жителей, так как этот вопрос касается их в первую очередь.

По мнению местных жителей, власти игнорируют сельчан и буквально отбирают у них кусок хлеба, так как предположительно большая часть земли вокруг деревень будет сдана в аренду иностранной компании. Местные пчеловоды уже выходили на несколько акций протеста.

Вице-премьер Азат Бадранов прокомментировал протесты башкирских пчеловодов. По словам Бадранова, исчезновение башкирской пчелы — это не что иное, как конспирологическая теория, а массовые акции пасечников — это попытка политизировать существующую проблему, не приходя к конструктивному решению.

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