Экс-директора «Башкиравтодора» Артура Шайнурова выдвинули на пост мэра Уфы

55-летний Артур Шайнуров — уроженец Балтачевского района республики. По данным открытых источников, Шайнуров по образованию юрист-правовед и менеджер в сфере государственного и муниципального управления. С 2006 по 2010 год работал в Дирекции по комплексной реконструкции и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиала ОАО «РЖД». С 2013 по 2017 год работал полпредом при Путине, вице-премьером правительства Башкирии. Меньше года Шайнуров был директором «Башкиравтодора». В настоящее время Шайнуров возглавляет фракцию КПРФ в горсовете Уфы, состоящую из трех человек и является вице-президентом Ассоциации импортеров плодоовощной продукции.
Напомним, в Уфе объявлен конкурс на пост главы администрации города. Кандидаты на эту должность должны сдать необходимые документы для участия в конкурсе до 25 февраля. Сообщается, что Шайнуров пока единственный соперник Мавлиева в конкурсе на должность мэра столицы Башкирии. 4 марта состоится заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе. Сам конкурс пройдёт 16 марта.
Напомним, 11 февраля был запущен процесс по замене мэра Уфы Грекова на мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева. Именно Мавлиева источники Mkset называли новым сити-менеджером башкирской столицы. 14 февраля эта информация подтвердилась — глава республики Радий Хабиров сделал заявление, что предложил Мавлиеву занять пост мэра Уфы. Горсовет Уфы отправил в отставку мэра Сергея Грекова 14 февраля. За отставку Грекова проголосовали 32 депутата. Греков стал полпредом Башкирии при президенте Владимире Путине в ранге вице-премьера.