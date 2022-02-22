Экс-директора «Башкиравтодора» Артура Шайнурова выдвинули на пост мэра Уфы

55-летний Артур Шайнуров — уроженец Балтачевского района республики. По данным открытых источников, Шайнуров по образованию юрист-правовед и менеджер в сфере государственного и муниципального управления. С 2006 по 2010 год работал в Дирекции по комплексной реконструкции и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиала ОАО «РЖД». С 2013 по 2017 год работал полпредом при Путине, вице-премьером правительства Башкирии. Меньше года Шайнуров был директором «Башкиравтодора». В настоящее время Шайнуров возглавляет фракцию КПРФ в горсовете Уфы, состоящую из трех человек и является вице-президентом Ассоциации импортеров плодоовощной продукции.