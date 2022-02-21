Вице-премьер Азат Бадранов прокомментировал протесты башкирских пчеловодов

Как сообщил вице-премьер Азат Бадранов, в субботу состоялась вторая встреча с башкирскими пчеловодами, где было решено создать инициативную группу «Общество пчеловодов Ишимбайского района». Известно, что данный вопрос будут обсуждать уже завтра, 22 февраля.
Сам вице-премьер считает, что массовые акции пчеловодов — это не что иное, как попытка политизировать вопрос вместо того, чтобы подойти к проблеме конструктивно.
— Тем, кому нужно вывести людей на улицы совершенно безразлично реальное решение проблем ишимбайских пчеловодов и уж тем более состояние и популяция «башкирской» пчелы (среднерусской пчелы башкирской популяции), — считает Азат Бадранов.
Известно, что основная претензия пчеловодов и организаторов массовых акций — исчезновение башкирской пчелы из-за французских пасечников. По словам вице-премьера, эта конспирологическая теория не имеет ничего общего с реальным положением дел, так как в Башкирии работает целый институт пчеловодства, а Минсельхоз делает все для популяции данного вида насекомых.
Также Бадранов отметил, что количество людей на флешмобе, которое озвучивали организаторы, было во много раз завышено, так как правоохранительные органы оценивают число гораздо ниже. При этом по какой-то причине самих пчеловодов Макаровского сельсовета там замечено не было.
Ранее Азат Бадранов провел встречу с жителями сел и пасечниками, которые выступали против французской компании. По словам местных, с ними по этому поводу никто не советовался. На круглом столе Бадранов пообещал скорректировать земли с учетом пожеланий местных жителей, если те готовы будут идти на конструктивный диалог. Также была предложена поддержка башкирским пасечникам, которые ранее не обращались к государству за помощью.
Ранее Mkset рассказывал о том, почему башкирские пчеловоды Макаровского сельсовета негативно отнеслись к приходу французских пасечников. Жители выразили опасения касательно того, что порода башкирской пчелы может исчезнуть из-за того, что на территориях появятся пчелы других пород, которых привезут иностранцы. Также они посчитали, что прежде чем принимать такое решение, необходимо спросить мнения у местных жителей, так как этот вопрос касается их в первую очередь.