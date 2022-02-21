Вице-премьер Азат Бадранов прокомментировал протесты башкирских пчеловодов

Ранее Mkset рассказывал о том, почему башкирские пчеловоды Макаровского сельсовета негативно отнеслись к приходу французских пасечников. Жители выразили опасения касательно того, что порода башкирской пчелы может исчезнуть из-за того, что на территориях появятся пчелы других пород, которых привезут иностранцы. Также они посчитали, что прежде чем принимать такое решение, необходимо спросить мнения у местных жителей, так как этот вопрос касается их в первую очередь.