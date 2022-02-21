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В Башкирии прошел флешмоб против вторжения чужих пчел в Ишимбайский район

21 февраля 03:25
Жители Башкирии продолжают протестовать против французской компании, которой власти должны отдать отдельные территории для пасек. Народ опасается, что уникальный вид башкирской пчелы может исчезнуть, если будет принято такое решение. Видео с флешмоба появилось в социальных сетях.

В Башкирии прошел флешмоб против вторжения иностранных пчел, кадры с видео появились в социальных сетях. Сход прошел возле села Макарово.

Сообщается, что жители с разных уголков республики все вместе собрались возле села Макарово, чтобы выразить свое несогласие с решением властей пустить на территорию республики французскую компанию, которая занимается пчеловодством.

Если быть конкретнее, то люди выступают против компании «Би Хэппи», которая планирует обосноваться в двенадцати районах и вложить в это три миллиарда рублей. Однако жители против разведения не башкирских пчелосемей, так как считают, что уникальность нашего меда может испортить другой генофонд насекомых путем скрещения.

Ранее мы писали о том, что вице-премьер Азат Бадранов провел личную встречу с местными жителями, которые выступают против французской компании. Он пообещал, что будет найден компромисс — часть земель все-таки не будут отдавать иностранным пасечникам и территории будут скорректированы с учетом пожелания жителей. Мы уже рассказывали о том, почему местные пчеловоды начали выступать против французской компании. Жители Башкирии выразили опасения в связи с тем, что порода башкирской пчелы может исчезнуть на фоне ассимиляции других видов данных насекомых. Также они уверены, что власти сначала должны были поинтересоваться мнением местных жителей, прежде чем решать вопрос о том, на каких территориях будет размещаться иностранная компания.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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