В Башкирии прошел флешмоб против вторжения чужих пчел в Ишимбайский район

Ранее мы писали о том, что вице-премьер Азат Бадранов провел личную встречу с местными жителями, которые выступают против французской компании. Он пообещал, что будет найден компромисс — часть земель все-таки не будут отдавать иностранным пасечникам и территории будут скорректированы с учетом пожелания жителей. Мы уже рассказывали о том, почему местные пчеловоды начали выступать против французской компании. Жители Башкирии выразили опасения в связи с тем, что порода башкирской пчелы может исчезнуть на фоне ассимиляции других видов данных насекомых. Также они уверены, что власти сначала должны были поинтересоваться мнением местных жителей, прежде чем решать вопрос о том, на каких территориях будет размещаться иностранная компания.