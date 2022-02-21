Обрушение крыши общежития педколледжа в Нефтекамске проверит прокуратура Башкирии

По факту обрушения крыши общежития педагогического колледжа в городе Нефтекамск, произошедшего сегодня, 21 февраля утром уже организована прокурорская проверка. Известно, что на объект, расположенный по адресу улица Ленина, 20 выехал и прокурор города Нефтекамска Юрий Сердюк.
После того как надзорное ведомство проведет необходимые мероприятия, соблюдение закона о безопасности жизни и здоровья студентов получит оценку от прокуратуры, если же оценка будет получена неудовлетворительная, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Напомним, сегодня утром около 9 часов 20 минут в здании общежития Нефтекамского педагогического колледжа по адресу Ленина, 20 частично обрушилась двухскатная крыша. Площадь кровли, которая была повреждена составила более 200 квадратных метров, известно и то, что пострадала только кровля, потолок же остался сохранен. Из общежития были эвакуированы 40 человек, к счастью при обрушении крыши четырехэтажного здания никто не пострадал. Известно, что самому зданию ничего не угрожает.
Прошлым летом в Уфе из-за капитального ремонта крыши в квартире многоэтажного дома по улице Калинина, 39 обрушился потолок. К счастью и тогда происшествие обошлось без человеческих жертв. Также крыши за прошедший год обрушались и на других объектах в Башкирии, включая почти столетний аварийный дом 1928 года постройки. По счастливой случайности и этот случай обошелся без пострадавших.