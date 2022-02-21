Обрушение крыши общежития педколледжа в Нефтекамске проверит прокуратура Башкирии

Напомним, сегодня утром около 9 часов 20 минут в здании общежития Нефтекамского педагогического колледжа по адресу Ленина, 20 частично обрушилась двухскатная крыша. Площадь кровли, которая была повреждена составила более 200 квадратных метров, известно и то, что пострадала только кровля, потолок же остался сохранен. Из общежития были эвакуированы 40 человек, к счастью при обрушении крыши четырехэтажного здания никто не пострадал. Известно, что самому зданию ничего не угрожает.