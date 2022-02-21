Крыша частично обрушилась у здания общежития колледжа в Нефтекамске

В Нефтекамском общежитии педагогического колледжа по адресу Ленина, 20 у здания частично обрушилась крыша.
Известно, что общая площадь повреждения кровли составляет 210 квадратных метров. Сообщается, что потолок здания остался в целости, так что пострадавших нет.
На данный момент из общежития колледжа эвакуировано сорок человек.
Ранее сообщалось, что в Уфе произошло обрушение потолка старинного дома, который построили еще в 1928 году. Кровля не выдержала сильного ливня, в результате чего размылась штукатурка. Пострадавших, к счастью, не было.