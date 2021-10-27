В Уфе рухнул потолок аварийного дома 1928 года , который расселят в конце 2024 года

В Уфе рухнул потолок аварийного дома 1928 года , который расселят в конце 2024 года
В Уфе рухнул потолок аварийного дома 1928 года , который расселят в конце 2024 года
Вчера, 10:58ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
25 октября обрушился потолок жилого дома по адресу Ахметова, 217, это не первый подобный случай в этом доме, сообщили в УГЗ Уфы

Инцидент произошел в аварийном доме на улице Ахметова, 217 в уфимском районе Затон. Там не выдержал воскресного ливня и обрушился потолок. К счастью обошлось без пострадавших. Данный дом давно признан аварийный, но расселение его мэрия Уфы планировала осуществить к декабрю 2024 года.

В УГЗ назвали вероятные причины обрушения, дыры в крыше, сквозь которые и проникают осадки, разрушая перекрытия, от которых по факту одно название, ими является штукатурка намазанная на решетку из дерева.

– Из-за того, что жильцы отказались от управляющей компании, содержание дома лежит теперь на них, – сообщил начальник управления гражданской защиты по Ленинскому району Уфы Сергей Евстафьев..

Инцидент предстоит проверить прокуратуре, сотрудники надзорного ведомства выяснят, насколько своевременно власти признали дом аварийным, а также определят, по какой причине обрушился потолок.

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