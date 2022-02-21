Два нападения собак в день, обрушение крыши и приезд в Башкирию беженцев из ЛНР и ДНР

День начался с очередного известия о том, что под Уфой собака сорвалась с цепи и напала на ребенка. Заметим, подобные случаи в республике стали практически ежедневными, происходят они с пугающей регулярностью. Ребенка госпитализировали в больницу не только с травмами тела, но и с укусами лица. На момент нападения он находился на детской площадке. Разумеется инцидент попал в поле зрение следственного комитета, ведомство уже запросило в свое ведение материалы дела. А уже вечером стало известно о том, что рядом с больницей № 5 в Уфе стая бродячих собак напала на 65-летнюю женщину. Ей повезло чуть больше, чем мальчику, она смогла разогнать агрессивных дворняг палкой-тростью.