Два нападения собак в день, обрушение крыши и приезд в Башкирию беженцев из ЛНР и ДНР

День начался с очередного известия о том, что под Уфой собака сорвалась с цепи и напала на ребенка. Заметим, подобные случаи в республике стали практически ежедневными, происходят они с пугающей регулярностью. Ребенка госпитализировали в больницу не только с травмами тела, но и с укусами лица. На момент нападения он находился на детской площадке. Разумеется инцидент попал в поле зрение следственного комитета, ведомство уже запросило в свое ведение материалы дела. А уже вечером стало известно о том, что рядом с больницей № 5 в Уфе стая бродячих собак напала на 65-летнюю женщину. Ей повезло чуть больше, чем мальчику, она смогла разогнать агрессивных дворняг палкой-тростью.
Ишимбай и Ишимбайский район остаютс в центре внимания. В Башкирии накануне прошел флешмоб против вторжения французских пчел в Ишимбайский район. Местные жители продолжают протестовать против французской компании, которой власти должны отдать отдельные территории для пасек. Народ опасается, что уникальный вид башкирской пчелы может исчезнуть, если будет принято такое решение. Вице-премьер Азат Бадранов прокомментировал протесты башкирских пчеловодов, уже традиционнно заявил он кое-что интересное.
Сегодня ранним утром частично обрушилась крыша у здания общежития педагогического колледжа в Нефтекамске, к счастью обошлось без жертв, и даже потолок остался цел. Но происшествие все-таки проверит прокуратура.
На сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии было озвучено много важной информации о скором приезде в Башкирию 2 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. Радий Хабиров рассказал где они разместятся, дал поручение «жестко тестировать» беженцев, а еще назвал тех, кто не хочет помогать беженцам «моральными недоумками». Кстати этот яркий пассаж весьма неоднозначно оценили пользователи социальных сетей, хотя некоторые с Радием Хабировым более чем согласны и даже полагают, что глава был слишком мягок в формултровках.
Вы не поверите (конечно поверите), но Уфа названа одним из худших городов-миллионников в России по уборке снега. Уфа заняла 14-е из 16-ти мест в рейтинге качества уборки снега в этом году. Жители поставили за работу уфимских коммунальщиков жители 2,39 балла из пяти. По мнению уфимцев, снег в городе практически не убирался. Уфа разделила свое антилидерство в снежном вопросе с Волгоградом и Петербургом.