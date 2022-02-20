В Башкирии назвали товары для оказания гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР

Стало известно, какие товары подойдут для оказания гуманитарной помощи беженцам, которые были эвакуированы из Луганской и Донецкой республик.
В их число вошли постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни), женская и мужская одежда по сезону (нижнее белье, носки, обувь), детские одежда и обувь по сезону (всех возрастов), зубная паста и щетки, шампуни, мыло, средства женской гигиены, полотенца, детские подгузники, туалетная бумага, средства индивидуальной защиты, влажные салфетки, одноразовая посуда, кулеры, бутилированная вода, удлинители, электрочайники, а также детские игрушки, развивающие игры, книги, канцтовары.
Из продуктов питания — сдобные изделия, чай и кофе, сухое детское питание, сухие пайки, печенье, конфеты, сахар, сгущенное молоко, крупы, макаронные изделия, консервы, засолки.
Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, а продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности.
Гуманитарная помощь принимается в Уфе по адресу ул. Цюрупы, 17. Единый колл-центр Штаба общественной поддержки − 8 (347) 218-19-19.
Напомним, 18 февраля в самопровозглашенных республиках Донбасса началась эвакуация местных жителей в Россию из-за обострившейся обстановки на границе с Украиной. По сообщениям местных властей, количество беженцев может превысить 700 тыс. человек. Часть из них решил принять Башкортостан. По словам Радия Хабирова, жители республики сами начали откликаться с предложениями приютить беженцев у себя дома и помочь пострадавшим.