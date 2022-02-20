В Башкирии назвали товары для оказания гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР

Напомним, 18 февраля в самопровозглашенных республиках Донбасса началась эвакуация местных жителей в Россию из-за обострившейся обстановки на границе с Украиной. По сообщениям местных властей, количество беженцев может превысить 700 тыс. человек. Часть из них решил принять Башкортостан. По словам Радия Хабирова, жители республики сами начали откликаться с предложениями приютить беженцев у себя дома и помочь пострадавшим.