Башкортостан примет беженцев из самопровозглашенных республик Донбасс

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика примет беженцев их самопровозглашенных республик Донбасса.
По его словам, жители республики сами начали откликаться с предложениями приютить беженцев у себя дома и помочь пострадавшим. В этой связи можно будет обращаться в действующий ситуационный центр по номеру телефона: 8 (347) 218 19 19.
Хабиров неоднократно посещал самопровозглашенные республики и встречался с их руководством. В частности он посещал места последних сражений генерал-майора, командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова. Глава республики также заявлял ранее о расширении экономического сотрудничества с непризнанными республиками.