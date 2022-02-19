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Башкортостан примет беженцев из самопровозглашенных республик Донбасс

19 февраля 06:24
В самопровозглашенных республиках Донбасса - ДНР и ЛНР - в пятницу вечером началась эвакуация местных жителей в Россию из-за обостряющей обстановке на границе с Украиной. По сообщениям местных властей количество беженцев может превысить 700 тысяч человек. Часть из них примет Башкортостан.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика примет беженцев их самопровозглашенных республик Донбасса.

По его словам, жители республики сами начали откликаться с предложениями приютить беженцев у себя дома и помочь пострадавшим. В этой связи можно будет обращаться в действующий ситуационный центр по номеру телефона: 8 (347) 218 19 19.

Хабиров неоднократно посещал самопровозглашенные республики и встречался с их руководством. В частности он посещал места последних сражений генерал-майора, командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова. Глава республики также заявлял ранее о расширении экономического сотрудничества с непризнанными республиками.

#Новости#Тимур Алмаев#Политика
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