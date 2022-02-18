ЛНР и ДНР планируют эвакуировать в Россию 700 тысяч беженцев

В общей сложности в Россию планируют эвакуировать около 700 тысяч беженцев, об этом сообщает Reutes.
Беженцев из ЛНР и ДНР также готовятся принять в Челябинской области, ранее сообщалось и о Ростовской в том числе. На данный момент ГУ МЧС областей готовят списки размещения жителей республик.
Напомним, что сегодня глава ДНР Пушилин заявил о массовой эвакуации граждан из-за того что на территории республики были замечены военные и боевая техника. В целях безопасности он настоятельно порекомендовал местным жителям покинуть свой дом.