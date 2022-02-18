Власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию своих жителей в Россию

- Сегодня их орудие нацелено на мирных граждан. На нас и наших детей. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ перейти в наступление, реализовать план вторжения на территории республик, - сообщает Пушилин, - С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь, эвакуации подлежат женщины, дети и граждане пожилого возраста. Убедительная просьба - прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит здоровье вам и вашим близким.