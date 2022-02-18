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Власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию своих жителей в Россию

18 февраля 16:39
Владимир Путин уже поручил главе МЧС в срочном порядке вылететь в Ростов для оказания помощи беженцам. В первую очередь, эвакуации подлежат женщины, дети и граждане пожилого возраста.

Власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию жителей в Россию в связи с обострением ситуации на границах республик, которые не были признаны Украиной.

Известно, что в связи с этим губернатор Ростовской области запросил экстренной помощи у президента страны, куда в ближайшее время начнут прибывать беженцы.

По словам главы ДНР Пушилина, в последнее время на территории республики фиксируется большое количество военнослужащих и летального вооружения.

- Сегодня их орудие нацелено на мирных граждан. На нас и наших детей. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ перейти в наступление, реализовать план вторжения на территории республик, - сообщает Пушилин, - С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь, эвакуации подлежат женщины, дети и граждане пожилого возраста. Убедительная просьба - прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит здоровье вам и вашим близким.

Сообщается, что в Ростовской области уже готовы места для приема и размещения беженцев.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС в срочном порядке вылететь в Ростов для организации оказания помощи беженцам и для их процесса принятия в страну.

Также по последней информации, возле здания правительства ДНР произошел взрыв, об этом сообщают РИА Новости. По предварительным данным, взорвалась машина на парковке у здания правительства.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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