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Хабиров рассказал подробности об отмене QR-кодов в общественных местах

18 февраля 14:18
Радий Хабиров рассказал о том, какие ограничения с 19 февраля будут сняты, а какие будут продолжать действовать в республике. Как заявил глава, такие меры необходимы для поддержания коллективного иммунитета.

С 19 февраля QR-код уже не потребуется для посещения кинотеатров, ресторанов, фитнес-клубов, театров и других общественных местах. Решение было принято на сегодняшнем оперативном штабе правительства республики. Массовые мероприятия теперь тоже можно будет посещать без предъявления сертификата о вакцинации, но определенные ограничения все же сохраняются - на мероприятия закрытого типа, где свыше 500 человек, все же потребуется QR-код.

По словам Радия Хабирова, ограничения сняли для достижения коллективного иммунитета. Второй аргумент - с 21 февраля QR-код могут получить и те, кто переболел коронавирусом и у кого достаточное количество антител.

Масочный режим в республике все же сохраняется, также необходимо не забывать про санитарно-эпидемиологические нормы.

Ранее многодетного отца из Уфы отстранили от работы из-за отсутствия QR-кода. Несмотря на то, что за мужчину вступился депутат, прокуратура все же сочла такое решение работодателя законным.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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