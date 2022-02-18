Хабиров рассказал подробности об отмене QR-кодов в общественных местах

С 19 февраля QR-код уже не потребуется для посещения кинотеатров, ресторанов, фитнес-клубов, театров и других общественных местах. Решение было принято на сегодняшнем оперативном штабе правительства республики. Массовые мероприятия теперь тоже можно будет посещать без предъявления сертификата о вакцинации, но определенные ограничения все же сохраняются - на мероприятия закрытого типа, где свыше 500 человек, все же потребуется QR-код.
По словам Радия Хабирова, ограничения сняли для достижения коллективного иммунитета. Второй аргумент - с 21 февраля QR-код могут получить и те, кто переболел коронавирусом и у кого достаточное количество антител.
Масочный режим в республике все же сохраняется, также необходимо не забывать про санитарно-эпидемиологические нормы.
Ранее многодетного отца из Уфы отстранили от работы из-за отсутствия QR-кода. Несмотря на то, что за мужчину вступился депутат, прокуратура все же сочла такое решение работодателя законным.