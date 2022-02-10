Прокуратура сочла законным отстранение от работы многодетного отца из Уфы без QR-кода

Прокуратура занялась историей Киселева не просто так, а реагируя на депутатский запрос депутата Госдумы России и главы одной из парламентских партий Сергея Миронова. Миронов отреагировал на обращение Киселева и направил в ведомство депутатский запрос. Однако в прокуратуре в увольнении Киселева, который принял решение не прививаться, не нашли ничего противозаконного, а значит и основания для вмешательства ведомства нет.