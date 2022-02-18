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Голосование за фирменный стиль Уфы к 450-летию открыто и продлится до 24 февраля

18 февраля 06:48
Фото: мэрия уфы
Трое победителей, представивших самые интересные варианты городского дизайн-кода получат денежные призы от 50 до 150 тысяч рублей, сообщили в мэрии Уфы 18 февраля.

Начался конкурс на создание фирменного стиля 450-летия Уфы с призом 150 тысяч рублей 11 января 2021 года. Ранее сообщалось, что жюри из маститых российских дизайнеров, уже экс-мэра Сергея Грекова, депутата Валериана Гагина, который специализируется на городских пространствах и ряда чиновников администрации 15 февраля отберет три лучшие работы.

15 февраля это действительно произошло, мэрия сообщает, что состоялось заседание жюри с онлайн-трансляцией. Голосование было анонимным и участникам были присвоены только номера. Тройку финалистов назвали в прямом эфире.

Сообщили в мэрии и новый состав жюри, возможно в нем указаны не все его члены, но в первой версии состава жюри присутствовали указанные выше чиновники, в свежем материале от пресс-службы мэрии в составе жюри представлены только специалисты в области дизайна и PR.

28 работ из 34 прошли строгий отбор и теперь уже горожанам посредством интернет-голосования предстоит выбрать лучший из предложенных вариантов. Примечательно, что голосовать можно лишь единожды. Отдать свой голос за приглянувшийся вариант можно уже сейчас на сайте конкурса.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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