Голосование за фирменный стиль Уфы к 450-летию открыто и продлится до 24 февраля

Начался конкурс на создание фирменного стиля 450-летия Уфы с призом 150 тысяч рублей 11 января 2021 года. Ранее сообщалось, что жюри из маститых российских дизайнеров, уже экс-мэра Сергея Грекова, депутата Валериана Гагина, который специализируется на городских пространствах и ряда чиновников администрации 15 февраля отберет три лучшие работы.
15 февраля это действительно произошло, мэрия сообщает, что состоялось заседание жюри с онлайн-трансляцией. Голосование было анонимным и участникам были присвоены только номера. Тройку финалистов назвали в прямом эфире.
Сообщили в мэрии и новый состав жюри, возможно в нем указаны не все его члены, но в первой версии состава жюри присутствовали указанные выше чиновники, в свежем материале от пресс-службы мэрии в составе жюри представлены только специалисты в области дизайна и PR.
28 работ из 34 прошли строгий отбор и теперь уже горожанам посредством интернет-голосования предстоит выбрать лучший из предложенных вариантов. Примечательно, что голосовать можно лишь единожды. Отдать свой голос за приглянувшийся вариант можно уже сейчас на сайте конкурса.