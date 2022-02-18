Голосование за фирменный стиль Уфы к 450-летию открыто и продлится до 24 февраля

Сообщили в мэрии и новый состав жюри, возможно в нем указаны не все его члены, но в первой версии состава жюри присутствовали указанные выше чиновники, в свежем материале от пресс-службы мэрии в составе жюри представлены только специалисты в области дизайна и PR.