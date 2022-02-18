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Big Data вновь обнаружила факты хищения электроэнергии в Башкирии

18 февраля 05:12
Об этом в своем Facebook рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Применение разработанной МТС платформы по поиску коммерческих потерь в электросетях позволило обнаружить приборы учёта электрической энергии, подвергшихся взлому, и снизить стоимость их выявления. С начала года с помощью комплексного продукта МТС были проверены 300 счетчиков и обнаружены 30 фактов несанкционированных присоединений.

Платформа представляет собой программный комплекс, который с помощью технологий Big Data и искусственного интеллекта позволяет выявить приборы учёта, передающие заниженные показания. Самообучающаяся модель на основе загруженных данных счётчиков, где ранее были выявлены хищения, выделяет характерные признаки и анализирует информацию, поступающую из автоматизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ). Выявленные подозрительные потребители отображаются на карте в интерфейсе, удобном для планирования выездов бригад.

Напомним, что платформа башкирского офиса МТС по поиску коммерческих потерь в электросетях признана «Лучшим IоT-решением для энергетики». Решение было разработано в конце 2020 года. В прошлом году по итогам пилотного проекта, проведенного на электросетях Уфимских городских электрических сетей, было подписано соглашение между МТС и одной из крупнейших региональных российских электросетевых компаний «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК»). Партнерство предполагает реализацию проекта по выявлению коммерческих потерь в электрических сетях на территории всей республики и подключение не менее 200 тысяч приборов учёта.

«Коллеги из Башкирэнерго рассказали, что в республике за год похищено электроэнергии почти на 95 миллионов рублей. Рад, что наша Big Data служит на благо региона и помогает выявлять неучтенное потребление электроэнергии»,— написал в своем Facebook директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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