Big Data вновь обнаружила факты хищения электроэнергии в Башкирии

Напомним, что платформа башкирского офиса МТС по поиску коммерческих потерь в электросетях признана «Лучшим IоT-решением для энергетики». Решение было разработано в конце 2020 года. В прошлом году по итогам пилотного проекта, проведенного на электросетях Уфимских городских электрических сетей, было подписано соглашение между МТС и одной из крупнейших региональных российских электросетевых компаний «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК»). Партнерство предполагает реализацию проекта по выявлению коммерческих потерь в электрических сетях на территории всей республики и подключение не менее 200 тысяч приборов учёта.