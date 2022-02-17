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После публикации Mkset уволили повара из школы в Уфе, где подавали обеды с тараканами

17 февраля 13:48
Проверку в школе № 69 ГКУ РБ «Управление социального питания» провело после публикации Mkset о том, что дети в школе отказываются от горячего питания.

Сегодня, 17 февраля сотрудники «Управления социального питания» после публикации Mkset о тараканах в пище учащихся школы № 69 в Уфе, отправились туда на внеплановую проверку. И не напрасно, в ходе проверки были выявлены нарушения технологии приготовления блюд – их температура при подаче не соответствовала требованиям, был зафиксированы и факты неудовлетворительного качества блюд.

В настоящее время с шеф-поваром, ответственным за организацию питания в учреждении, расторгнут трудовой договор, осуществлена полная замена бригады поваров.ГКУ РБ "Управление социального питания"

Что касается тараканов, в “Управлении социального питания” сообщили, что 1 февраля в школе уже проходили и дезинфекция и дератизация, однако после выезда в школу мероприятия по борьбе с тараканами и крысами рекомендовали провести еще раз.

Также в ГКУ РБ «Управление социального питания» приняли решение о еженедельном проведении выездных мониторингов, с целью контроля за организацией питания в учреждении до конца учебного года.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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