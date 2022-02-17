После публикации Mkset уволили повара из школы в Уфе, где подавали обеды с тараканами

Сегодня, 17 февраля сотрудники «Управления социального питания» после публикации Mkset о тараканах в пище учащихся школы № 69 в Уфе, отправились туда на внеплановую проверку. И не напрасно, в ходе проверки были выявлены нарушения технологии приготовления блюд – их температура при подаче не соответствовала требованиям, был зафиксированы и факты неудовлетворительного качества блюд.