После публикации Mkset уволили повара из школы в Уфе, где подавали обеды с тараканами

Сегодня, 17 февраля сотрудники «Управления социального питания» после публикации Mkset о тараканах в пище учащихся школы № 69 в Уфе, отправились туда на внеплановую проверку. И не напрасно, в ходе проверки были выявлены нарушения технологии приготовления блюд – их температура при подаче не соответствовала требованиям, был зафиксированы и факты неудовлетворительного качества блюд.
В настоящее время с шеф-поваром, ответственным за организацию питания в учреждении, расторгнут трудовой договор, осуществлена полная замена бригады поваров.ГКУ РБ "Управление социального питания"
Что касается тараканов, в “Управлении социального питания” сообщили, что 1 февраля в школе уже проходили и дезинфекция и дератизация, однако после выезда в школу мероприятия по борьбе с тараканами и крысами рекомендовали провести еще раз.
Также в ГКУ РБ «Управление социального питания» приняли решение о еженедельном проведении выездных мониторингов, с целью контроля за организацией питания в учреждении до конца учебного года.