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Обмороженный труп девушки в гаражах обнаружили жители города в Башкирии

17 февраля 16:00
Фото: 1MI
О жуткой находке в Восточном микрорайоне города Кумертау со ссылкой на источники в правоохранительных органах 17 февраля сообщила газета «Кумертауское время».

Молодая женщина, которой на вид около 25 лет, а точнее её замерзшее тело была найдена в гаражах микрорайона Восточный в башкирском городе Кумертау. Её личность по данным издания уже установлена.

Известны и подробности обнаружения погибшей в гаражах. Сообщается, что девушка была одета в обычную одежду, но на ней отсутствовала куртка, которая валялась рядом с ней. Также на ней не заметили каких-либо очевидных признаков насильственной смерти. Существует предположение, что погибла женщина от переохлаждения, но наверняка узнать это предстоит правоохранителям.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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