Обмороженный труп девушки в гаражах обнаружили жители города в Башкирии

Известны и подробности обнаружения погибшей в гаражах. Сообщается, что девушка была одета в обычную одежду, но на ней отсутствовала куртка, которая валялась рядом с ней. Также на ней не заметили каких-либо очевидных признаков насильственной смерти. Существует предположение, что погибла женщина от переохлаждения, но наверняка узнать это предстоит правоохранителям.