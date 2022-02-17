Обмороженный труп девушки в гаражах обнаружили жители города в Башкирии

Молодая женщина, которой на вид около 25 лет, а точнее её замерзшее тело была найдена в гаражах микрорайона Восточный в башкирском городе Кумертау. Её личность по данным издания уже установлена.
Известны и подробности обнаружения погибшей в гаражах. Сообщается, что девушка была одета в обычную одежду, но на ней отсутствовала куртка, которая валялась рядом с ней. Также на ней не заметили каких-либо очевидных признаков насильственной смерти. Существует предположение, что погибла женщина от переохлаждения, но наверняка узнать это предстоит правоохранителям.