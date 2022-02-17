Муфтий Башкирии Айнур Биргалин ночью спас жизнь человеку на Бельском мосту в Уфе

Айнур Биргалин в ночь с 16 на 17 февраля, а точнее ранним утром, около 4 часов спас жизнь мужчине. Муфтий ехал по Бельскому мосту в Уфе и заметил на обочине лежащего мужчину. Свои действия он предусмотрительно снимал на телефон, что крайне разумно в наше время. К лежащему мужчине по звонку Биргалина оперативно прибыли экстренные службы, полиция и скорая помощь.