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Муфтий Башкирии Айнур Биргалин ночью спас жизнь человеку на Бельском мосту в Уфе

17 февраля 07:16
Фото: соцсети муфтия Биргалина
Прошлой ночью Айнур Биргалин проезжая мост заметил лежащего мужчину, остановился и вызвал экстренные службы, о чем рассказал на своей странице в соцсети 17 февраля.

Айнур Биргалин в ночь с 16 на 17 февраля, а точнее ранним утром, около 4 часов спас жизнь мужчине. Муфтий ехал по Бельскому мосту в Уфе и заметил на обочине лежащего мужчину. Свои действия он предусмотрительно снимал на телефон, что крайне разумно в наше время. К лежащему мужчине по звонку Биргалина оперативно прибыли экстренные службы, полиция и скорая помощь.

Фото: скриншот из историй в Instagram Биргалина

Айнур Биргалин не покидал места происшествия до момента, пока медики-скоропомощники не загрузили неизвестного мужчину в карету скорой помощи. Кадры того как его на носилках заносили в авто скорой помощи Биргалин сопроводил цитатой из Корана.

Кто убьет человека, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям.Коран

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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