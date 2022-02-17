Муфтий Башкирии Айнур Биргалин ночью спас жизнь человеку на Бельском мосту в Уфе

Айнур Биргалин в ночь с 16 на 17 февраля, а точнее ранним утром, около 4 часов спас жизнь мужчине. Муфтий ехал по Бельскому мосту в Уфе и заметил на обочине лежащего мужчину. Свои действия он предусмотрительно снимал на телефон, что крайне разумно в наше время. К лежащему мужчине по звонку Биргалина оперативно прибыли экстренные службы, полиция и скорая помощь.
Айнур Биргалин не покидал места происшествия до момента, пока медики-скоропомощники не загрузили неизвестного мужчину в карету скорой помощи. Кадры того как его на носилках заносили в авто скорой помощи Биргалин сопроводил цитатой из Корана.
Кто убьет человека, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям.Коран