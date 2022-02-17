ФАС приостановила закупку оборудования для 430 школ Башкирии на 273 миллиона рублей

Напомним, «Точки роста» это образовательные центры на базе сельских школ и школ в малых городах. Детей в рамках данного проекта школьников готовят по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Начали работать «Точки роста» в Башкирии еще в сентябре 2019 года, открыли их тогда в рамках федерального проекта «Современная школа», включенного в нацпроект «Образование». В 2019 году на создание центров выделили более трех миллиардов рублей, а на обновление их материально-технической базы еще 208 миллионов рублей.