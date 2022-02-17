ФАС приостановила закупку оборудования для 430 школ Башкирии на 273 миллиона рублей

Компания «Технолайн» из города Ульяновска подала жалобу из-за того, что в каталог оборудования для школ 430 школ Башкирии, которого планируется закупить более чем на четверть миллиарда рублей (273 миллиона рублей) для центров образования «Точка роста», попали разные товары. Различаются они и по технологическим и по функциональным характеристикам. Ульяновская компания сочла, что укрупнение лота необоснованно и оказывает негативное влияние на число участников закупки, которые могли бы выполнить работы, предусмотренные контрактом.
По мнению компании «Технолайн» заказчик, которым является региональное министерство образования, нарушил правила — отнес цифровые лаборатории к категории, ограничивающей допуска радиоэлектронного оборудования из-за рубежа.
Управление федеральной антимонопольной службы жалобу компании рассмотрело и приостановило процесс определения поставщика. Заявитель «Технолайн» просит разделить одну закупку на две самостоятельные. В одной по требованию компании отдельно должны находиться цифровые лаборатории, отдельно должна осуществляться и робототехническое оборудование.
Напомним, «Точки роста» это образовательные центры на базе сельских школ и школ в малых городах. Детей в рамках данного проекта школьников готовят по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Начали работать «Точки роста» в Башкирии еще в сентябре 2019 года, открыли их тогда в рамках федерального проекта «Современная школа», включенного в нацпроект «Образование». В 2019 году на создание центров выделили более трех миллиардов рублей, а на обновление их материально-технической базы еще 208 миллионов рублей.