Учитель из Уфы мог скрыть положительный тест на ковид по приказу руководства школы

Школу несколько раз в неделю заливает фекалиями. Происходит это из-за поломок в туалетах первого этажа, весь пол по щиколотку заливает водой. По ней ходят дети, на первом этаже учится старшее звено. Как только происходит поломка туалеты закрывают и по нужде дети вынуждены ходить в другие туалеты, то есть потоки детей пересекаются. А на ногах у детей многочисленные бактерии из разлившейся канализации, а это ведь небезопасно, тут и ротавирусы и другие патогенные бактерии, дети дышат ими. А все потому, что школа не может решить вопрос с канализацией. Травят детей получается. сотрудник школы № 69