Пропавшего 10-летнего мальчика из Уфы приютила женщина и увезла за 240 км от столицы

Мальчик Арсений вышел погулять в два часа дня и через какое-то время мама ребенка поняла, что тот исчез. Позже оказалось, что ребенок после прогулки решил сходить в компьютерный клуб, но денег у него не оказалось. Тогда он решил попросить у случайной прохожей денег, которая ждала в этот момент такси. При этом сама женщина рассказала, что мальчик попросил денег именно на еду.