В Уфе продолжаются поиски без вести пропавшего 10-летнего мальчика

В Уфе активно идут поиски без вести пропавшего ребенка. 10-летний Арсений Идиятуллин вышел из дома в Уфе вчера, 13 февраля и не вернулся. Мальчик был одет в синюю куртку с узорами, в черное трико и в серую шапку. На ногах у ребенка были черные кроссовки с белой подошвой. Сам мальчик обычного телосложения, рост его составляет 150 см, волосы у ребенка русые, а глаза карие.