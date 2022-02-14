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В Уфе продолжаются поиски без вести пропавшего 10-летнего мальчика

14 февраля 04:36
Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
Ребенок вышел из дома в воскресенье, 13 февраля и до сих пор не вернулся, ночью его искали волонтеры, но поиски не увенчались успехом, они продолжаются и сегодня, 14 февраля.

В Уфе активно идут поиски без вести пропавшего ребенка. 10-летний Арсений Идиятуллин вышел из дома в Уфе вчера, 13 февраля и не вернулся. Мальчик был одет в синюю куртку с узорами, в черное трико и в серую шапку. На ногах у ребенка были черные кроссовки с белой подошвой. Сам мальчик обычного телосложения, рост его составляет 150 см, волосы у ребенка русые, а глаза карие.

Известно, что волонтеры и представители поискового отряда «Лиза Алерт» искали мальчика сегодня ночью, но пока что поиски продолжаются. В «Лизе Алерт» обратились с просьбой к горожанам обращать внимание на одиноких детей на улицах и сообщать о них либо по номеру 112 либо по номеру 8 800 700 54 52.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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