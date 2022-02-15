Межвузовский кампус на берегу реки Белой в Уфе построят по концессионному соглашению

Для того, чтобы возвести в Уфе кампус Евразийского научно-образовательного центра было учреждено ООО «Кампус», оно и озвучило частную концессионную инициативу по работе над данным проектом. Учредили ООО “Кампус” акционерное общество «Региональный фонд» и автономная некоммерческая организация «Управляющая компания научно-образовательного центра РБ».
Решение строить студкампус по концессии было принято и по той причине, что ранее Михаил Мишустин сообщал, что для реализации масштабного проекта руководство регионов должно привлечь туда в том числе и частные инвестиции, которые среди всех средств должны составлять не менее 20%. Так и вышло – стоимость реализации проекта составляет 18 млрд рублей, 10,8 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета, еще 3,6 млрд рублей поступят из бюджета Башкирии. Оставшуюся часть судя по всему должен вложить инвестор.
Работы по подготовке к строительству грандиозного объекта идут давно и активно, так еще в октябре 2021 года сообщалось, что проект межвузовского кампуса, который расположится на склоне реки Белой, между новой набережной и Белым домом, подготовит компания из Швеции у которой имеется опыт и компетенции по строительству именно студенческих кампусов мирового уровня.
В ноябре 2021 года Радий Хабиров показал проект будущего студенческого кампуса в Уфе. Тогда он сообщал, что работы будут проводиться в два этапа. Первая часть работ — строительство IQ-парка и других объектов, вторая — строительство корпусов общежитий для студентов. Глава Башкирии тогда заявлял, что второй этап планируется завершить до конца 2025 года. А Путин в декабре 2021поручил создать не менее 25 студенческих кампусов по России к 2030 году именно на основе ГЧП. Примечательно, что в сообщении пресс-службы правительства Башкирии речь идет о том, что строительство объекта будет идти три года, что укладывается и в рамки обозначенные президентом и не противоречат планам, которые озвучивал Хабиров.
На сайте администрации Уфы вскоре после того как глава Башкирии продемонстрировал проект будущего кампуса был опубликован список кадастровых номеров земельных участков и адресов домовладений, которые изыму, поскольку те попали в зону строительства. Речь идет о значительной части территории под рекой Белой, известной уфимцам как Архиерейка. В перечень попали 33 участка, при этом известно, что на 27 из них расположены жилые дома. Хозяева этих домов в порядке компенсации должны получить от городских властей жилье. Оповестить мэрию о своих правах на участки земли граждане должны были еще 10 января, однако информации о том как скоро начнется снос домов в Архиерейке пока от властей не поступало.