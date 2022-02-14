Сын экс-главы Иглинского района обратился с открытым обращением к главе Башкирии

Ранее на своем оперативном совещании Хабиров говорил о ситуации с земельными участками Исхаковых как о «чудесном» примере из практики. Тогда прозвучали слова о том, что у Исхаковых "в кармане тысячи гектаров в собственности". Уже позже было принято решение создать комиссию, с помощью которой возможно будет проверить все землевладения экс-главы Иглинского района. При этом местные жители Жители Иглинского района надеются, что комиссия, как они считают, сможет восстановить справедливость. По мнению земляков, с фамилией Исхакова связаны не только экономические, но и уголовные преступления.