В Башкирии проверят землевладения экс-главы Иглинского района с помощью комиссии

«Он и его семья, и аффилированные компании: площадь земельных участков, находящихся на праве аренды — 2,5 Га. Еще 1,42 Га — в частной собственности. Поручаю создавать комиссию с прокуратурой. Что за земли такие? 4 тысячи гектар, часть тех земель в Иглино сельхозназначения, но они не пашутся. Это что такое? В том муниципальном районе два короля, я не понимаю? У нас в республике не бывает такого,» - заявил тогда Хабиров.