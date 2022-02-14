mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Радий Хабиров заявил о переходе на новый этап транспортной реформы в Башкирии

14 февраля 07:33
Фото: фото из соцсетей
По мнению главы Башкирии, уже выполнен ряд задач, которые позволяют транспортной реформе идти дальше и решать «сложные интеллектуальные задачи», об этом он рассказал на оперативке в правительстве Башкирии 14 февраля.

Радий Хабиров рассказал, что первой и важной задачей было создание нормального автопарка, средний возраст автобуса в Уфе теперь составляет 3-4 года, раньше он составлял 10 лет и был представлен некачественной, старой и ржавой техникой.

Глава региона заявил о переходе на новый этап «транспортной реформы», который будет заключаться в интеллектуальной настройке процессов, обеспечивающих бесперебойность перевозок, что позволит сделать перевозки действительно регулярными и соблюдать заявленный интервал движения.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48