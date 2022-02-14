Депутаты Горсовета единогласно приняли отставку мэра Уфы Сергея Грекова

Отметим, что информация о внеочередном заседании рассылалась депутатам без озвучивания повестки. На официальном сайте горсовета информации о заседании не было. Однако опрошенные Mkset народные избранники предположили, что им предстоит утвердить отставку уфимского градоначальника Сергея Грекова. 11 февраля был запущен процесс по замене мэра Уфы Грекова на мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева. Именно Мавлиева источники Mkset называли новым сити-менеджером башкирской столицы. 14 февраля эта информация подтвердилась — глава республики Радий Хабиров сделал заявление, что предложил Мавлиеву занять пост мэра Уфы.