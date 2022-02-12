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В Уфе на улице Революционной загорелся салон красоты

12 февраля 10:19
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ
Есть пострадавшие

В Уфе по адресу Революционная 57 произошёл пожар. По предварительной информации, возгорание началось в салоне красоты, расположенном в одноэтажном пристрое к жилой пятиэтажке. Площадь пожара составила 10 кв. м.

— На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, — сообщают в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Также, по словам ведомства, травмирована была одна из сотрудниц салона красоты. Состояние женщины оценивают как удовлетворительное. Диагноз — отравление продуктами горения, для осмотра медиков женщину уже отправили в ГКБ № 21 Уфы.

Причина пожара устанавливается. На место выехал эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России, — подытожили в МЧС.

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#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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