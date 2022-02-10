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Ночью из уфимской гостиницы «Азимут» эвакуировали 104 человека из-за пожара в подвале

10 февраля 03:45
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Пожарные МЧС выехали на вызов из-за сообщения о задымлении в здании гостиницы, сообщили в пресс-службе МЧС 10 февраля.

Тревожное сообщение о задымлении в здании гостиницы «Азимут» по адресу проспект Октября, 81, прямо напротив здания администрации Уфы, поступило в главное управление МЧС в самом начале сегодняшнего дня, через час после полуночи.

Сила и средства МЧС в количестве 48 человек и 15 единиц техники незамедлительно отправились на место происшествия по повышенному рангу пожара. Всего к ликвидации привлечены были 61 человек и 19 единиц техники.

Прибыв на место пожарные сразу наблюдали хоть и незначительное, но задымление. В ходе разведки на объекте они нашли и его причину – горение на площади 5 квадратных метров в подвале здания. Пожар полностью ликвидировали в течении 15 минут.

Из здания гостиницы пришлось эвакуировать 104 человека, в пресс-службе ведомства уточнили и то, что детей среди них не было.

Напомним 19 января торговый центр «Башкирия» в Уфе эвакуировали из-за использования бенгальских огней. Как и в случае в гостинице в торговом центре никто не пострадал, а в ходе разведки пожарные оперативно нашли причину “новогоднего” задымления.Его причиной оказалось использование бенгальских огней в одном из залов объекта, где располагалась танцевальная студия.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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