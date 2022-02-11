Уфимцы заявили о том, что модераторы сайта «Уфа снежная» удаляют их обращения

Так, например, местный житель заявил о неубранной улице по адресу Проспект Октября, 130, после чего, по его словам, сообщение по непонятным причинам исчезло с сайта. Ему ответили в социальных сетях со страницы мэрии и пообещали разобраться в данной ситуации, на что мужчина ответил, что удалили также его предыдущие восемь обращений с карты.