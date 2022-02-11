С 15 февраля изменится схема движения на Затонском кольце в Уфе

Уже в ближайший вторник, 15 февраля с улицы имени округа города Галле больше нельзя будет проехать на улицу Пархоменко, власти и СМИ сообщали об это еще 28 января, но перед тем как в эти выходные на участке будут установлены соответствующие знаки, в мэрии уфимцам напомнили о существенном изменении. Отметим, что закрывать съезд ранее планировали в конце февраля, но теперь выяснилось, что произойдет это в середине месяца.