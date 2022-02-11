Первый заместитель мэра Уфы Марат Гайфуллин ушел в отставку

Менее чем месяц назад, 18 января, уфимскую администрацию покинул еще один вице-мэр Радмил Муслимов. В администрации он курировал вопросы строительства и архитектуры. Причины увольнения не были озвучены, однако в день увольнения, во время совещании, вице-мэр Уфы Кирилл Чистяков докладывая о строительстве жилых объектов, транспортной и социальной инфраструктуры за прошедший год подчеркнул, что были обнаружены «факты действия сотрудников администрации, идущими в разрез с интересами города и интересами его жителей». Кто именно действовал в разрез с интересами горожан не сообщалось.