Жители Башкирии проведут флешмоб против французских пчеловодов в Ишимбайском районе

Напомним, 7 февраля в Башкирии прошел народный сход против прихода в Ишимбайский район французских пчеловодов. Жители Макаровского сельсовета записали видеообращение, в котором выразили серьезную обеспокоенность тем, что заповедные земли могут сдать в аренду иностранным пчеловодам.