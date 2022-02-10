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Жители Башкирии проведут флешмоб против французских пчеловодов в Ишимбайском районе

10 февраля 07:50
Фото: 1MI
Сразу несколько деревень Макаровского сельсовета собрались выступить против иностранных пасечников в Ишимбайском районе, сообщили Mkset местные жители 10 февраля.

Против назначенного на 5 марта аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для занятия пчеловодством, расположенных вблизи населенных пунктов Макарово, Саргаево, Исякаево, Ибраево, Зигановка и Подгорный жители намерены выйти на флешмоб вдоль дороги села Макарово деревни Исякаево.

Напомним, 7 февраля в Башкирии прошел народный сход против прихода в Ишимбайский район французских пчеловодов. Жители Макаровского сельсовета записали видеообращение, в котором выразили серьезную обеспокоенность тем, что заповедные земли могут сдать в аренду иностранным пчеловодам.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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