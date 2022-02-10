Жители Башкирии проведут флешмоб против французских пчеловодов в Ишимбайском районе

Против назначенного на 5 марта аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для занятия пчеловодством, расположенных вблизи населенных пунктов Макарово, Саргаево, Исякаево, Ибраево, Зигановка и Подгорный жители намерены выйти на флешмоб вдоль дороги села Макарово деревни Исякаево.
Напомним, 7 февраля в Башкирии прошел народный сход против прихода в Ишимбайский район французских пчеловодов. Жители Макаровского сельсовета записали видеообращение, в котором выразили серьезную обеспокоенность тем, что заповедные земли могут сдать в аренду иностранным пчеловодам.