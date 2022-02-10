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Прокуратура сочла законным отстранение от работы многодетного отца из Уфы без QR-кода

10 февраля 10:43
Фото: 1MI
После отстранения за мужчину вступился депутат Госдумы Сергей Миронов, но прокуратура не нашла оснований вмешиваться в происходящее, сообщает UFA1.RU 10 февраля.

Прокуратура Башкирии не оснований для вмешательства надзорного ведомства в историю многодетного отца из Уфы Юрия Киселева, который был отстранен от работы водителем в уфимском доме для престарелых без сохранения зарплаты. Отстранен он был из-за отказа вакцинироваться от коронавирусной инфекции. также мужчина не сообщил работодателю никаких сведений о наличии у него медицинских противопоказаний, которые стали бы основанием для получения мед отвода от прививки.

Прокуратура занялась историей Киселева не просто так, а реагируя на депутатский запрос депутата Госдумы России и главы одной из парламентских партий Сергея Миронова. Миронов отреагировал на обращение Киселева и направил в ведомство депутатский запрос. Однако в прокуратуре в увольнении Киселева, который принял решение не прививаться, не нашли ничего противозаконного, а значит и основания для вмешательства ведомства нет.

Тогда же когда Киселев рассказал Mkset о реакции Миронова на его проблему, он сообщал, что намерен и дальше бороться за свои права и восстановление на службе в том числе и с помощью международных правозащитных организаций.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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