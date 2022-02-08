Жители Башкирии могут открыть больничный по уходу за ребенком с COVID-19 по телефону

Это история юридическая. Мы системе ЕГИСЗ видим случаи заболевания у детей и если ребенок нуждается в уходе и родители принимают такое решение, то дистанционно по телефону может быть открыт листок нетрудоспособности для законного представителя ребенка. Именно по уходу, а не по случаю заболевания.замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова