Житель Башкирии совратил детей во время суда по такой же статье

Уместно будет напомнить о том, что с сегодняшнего дня, 8 февраля в России в силу вступил закон о пожизненном тюремном сроке для педофилов-рецидивистов, а также виновным сексуальном насилии над двумя и более детьми либо совершил его с особой жестокостью. Однако стоит заметить и то, что преступление в котором подозревают жителя Ишимбая скорее всего под данные критерии не подпадает, так как насилия в отношении детей он не совершал.