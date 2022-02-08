В Уфе привились от ковида 99% от числа жителей подлежащих вакцинации

Ранее стало известно, что в Башкирии привились от коронавируса уже 2,2 тысячи детей в возрасте от 12 до 16 лет. Напомним, что в республику было завезено 2880 доз вакцин, из них в Уфу направили 580 доз. По словам замминистра, дети переносят вакцину без серьезных побочных эффектов - лишь в некоторых случаях может наблюдаться незначительное повышение температуры тела.