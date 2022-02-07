В Башкирии 2,2 тысячи детей привили от коронавируса

Ранее в минздраве Башкирии рассказали о том, какие побочные эффекты существуют у вакцины для детей и как себя чувствуют подростки после введения Спутника М. По словам замминистра здравоохранения, никаких серьезных побочных эффектов у детей не наблюдается, разве что незначительное повышение температуры тела. Засядкин также отметил, что это совершенно нормальная реакция организма, которая проявляется и в случае с другими прививками, так как иммунитет реагирует на выработку антител.