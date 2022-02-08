Прокуратура и Росприроднадзор организовали проверку воздуха в Салавате и Стерлитамаке

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о том, что прокуратура региона поручила природоохранной прокуратуре проверить правдивость фактов загрязнения воздуха в двух городах южного промузла Башкирии, Салавата и Стерлитамака. Примечательно, что в пресс-службе сообщают, что сообщения о загрязнении воздуха поступали из СМИ.
К надзорному ведомству при проведении проверки присоединились сотрудники местного Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.
В прокуратуре обещают, что в ходе мероприятий сотрудники ведомств оценят как соблюдаются права жителей данных городов на благоприятную окружающую среду. Также проверят ведомства и то, насколько качественно исполняется законодательство об охране атмосферного воздуха в городах-промышленных гигантах Башкирии.
В сообщении прокуратуры недвусмысленно сказано и то, что источники загрязнения. хоть и предположительные, но известны. По предварительным данным неких исследований источниками загрязнения воздуха могут быть “объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики”. Однако конкретных виновников загрязнения воздуха в двух городах так и не назвали. Возможно их названия прозвучат уже после проведенной ведомствами проверки.
Также в прокуратуре сообщили, что если надзорное ведомство найдет основания, то будут приняты и меры прокурорского реагирования.
Ситуация с воздухом, а точнее с его загрязнением в Салавате и Стерлитамаке находится в поле зрения СМИ и компетентных органов, в частности Росприроднадзора. Не так давно глава Росприроднадзора России Светлана Радионова ужаснулась состоянием воздуха в Салавате, после чего Росприроднадзор обратился в прокуратуру Башкирии за санкцией на внеплановую проверку предприятия “Газпромнефтехим Салават”. Со второй попытки Росприроднадзор получил от прокуратуры разрешение. Вчера, 7 февраля стало известно, что Росприроднадзор подал в суд на предприятие, заседание назначено на 17 февраля.