Неубранный снег в Уфе спас жизнь упавшей с восьмого этажа 10-летней девочки

8 февраля в Черниковке по адресу улица Кольцевая, 204, 10-летняя девочка упала с балкона 8 этажа и лишь по счастливой случайности осталась жива.
В Управлении гражданской защиты города Уфы рассказали версию произошедших событий от мамы пострадавшей девочки. Семья собиралась на прогулку, но девочка нехорошо почувствовала себя и вышла на балкон за глотком свежего воздуха. Стоя облокотившись на подоконник, девочка почувствовала, что ее состояние лишь усугубляется из-за головокружения. Из-за него девочка и выпала из окна.
Однако трагичного исхода ситуации удалось избежать. Падение ребенка смягчил сугроб под балконом, а девочку госпитализировали в больницу. Также в УГЗ сообщили, что обстоятельства происшествия будут выясняться.