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Неубранный снег в Уфе спас жизнь упавшей с восьмого этажа 10-летней девочки

8 февраля 08:36
Фото: УГЗ Уфы
В уфимской Черниковке девочка вышла подышать на балкон, но у нее закружилась голова и она упала с балкона, сообщило УГЗ Уфы 8 февраля.

8 февраля в Черниковке по адресу улица Кольцевая, 204, 10-летняя девочка упала с балкона 8 этажа и лишь по счастливой случайности осталась жива.

В Управлении гражданской защиты города Уфы рассказали версию произошедших событий от мамы пострадавшей девочки. Семья собиралась на прогулку, но девочка нехорошо почувствовала себя и вышла на балкон за глотком свежего воздуха. Стоя облокотившись на подоконник, девочка почувствовала, что ее состояние лишь усугубляется из-за головокружения. Из-за него девочка и выпала из окна.

Однако трагичного исхода ситуации удалось избежать. Падение ребенка смягчил сугроб под балконом, а девочку госпитализировали в больницу. Также в УГЗ сообщили, что обстоятельства происшествия будут выясняться.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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