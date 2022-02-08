Неубранный снег в Уфе спас жизнь упавшей с восьмого этажа 10-летней девочки

В Управлении гражданской защиты города Уфы рассказали версию произошедших событий от мамы пострадавшей девочки. Семья собиралась на прогулку, но девочка нехорошо почувствовала себя и вышла на балкон за глотком свежего воздуха. Стоя облокотившись на подоконник, девочка почувствовала, что ее состояние лишь усугубляется из-за головокружения. Из-за него девочка и выпала из окна.