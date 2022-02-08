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Мэр Уфы обещал убрать сосульки и наледь с крыш до конца недели

8 февраля 05:22
Фото: 1MI
По словам сити-менеджера, над чисткой крыш работают 300 человек или около 90 бригад.

Сегодня, 8 февраля, на оперативном совещании мэрии Уфы Сергей Греков пообещал убрать все сосульки и наледь с крыш домов. При этом он отметил, что необходимо закрывать проход под крышами, чтобы не допустить угрозы для жизни жителей.

Убрать сосульки и наледь сити-менеджер планирует до конца текущей недели.

Ранее в Уфе произошло сразу три случая схода наледи с крыши за день. При этом пострадала одна женщина и были повреждены два автомобиля. Позднее, в этот же день наледь упала прямо на припаркованный рядом с домом автомобиль по адресу Рыльского, 3. Глыба льда протаранила крышу авто и повредила лобовое стекло.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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