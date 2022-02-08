Мэр Уфы обещал убрать сосульки и наледь с крыш до конца недели

Ранее в Уфе произошло сразу три случая схода наледи с крыши за день. При этом пострадала одна женщина и были повреждены два автомобиля. Позднее, в этот же день наледь упала прямо на припаркованный рядом с домом автомобиль по адресу Рыльского, 3. Глыба льда протаранила крышу авто и повредила лобовое стекло.