Бастрыкин снова поручил Чернятьеву доложить о ситуации дольщиков ЖК «Цветы Башкирии»

По поручению Бастрыкина глава следкома Башкирии Денис Чернятьев должен доложить в федеральное ведомство что же происходит в данным ЖК и его дольщиками, велено было доложить и о процессуальной проверке и ее результатах, а также о том, какие меры были приняты для того, чтобы восстановить дольщиков в их правах. Примечательно, что сами дольщики считают, что после первого вмешательства правоохранительных органов ситуация по неведомым причинам усугубилась. На этот раз дольщики настроены более радикально, они готовы даже объявить голодовку в случае, если их конкурсного управляющего сменят.