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В Башкирии 2,2 тысячи детей привили от коронавируса

7 февраля 06:32
Фото: 1MI
Минздрав сообщает, что количество поступивших вакцин хватит только до конца текущей недели.

В Башкирии первым компонентом прививки "Спутник М" привили уже 2,2 тысячи детей. Об этом сообщили в Минздраве республики сегодня, 7 февраля.

В настоящий момент известно, что в республику ранее поступало всего 2880 доз вакцин, 540 из которых были направлены в Уфу. Как прогнозирует само ведомство, этого количества хватит до конца текущей недели.

Ранее в минздраве Башкирии рассказали о том, какие побочные эффекты существуют у вакцины для детей и как себя чувствуют подростки после введения Спутника М. По словам замминистра здравоохранения, никаких серьезных побочных эффектов у детей не наблюдается, разве что незначительное повышение температуры тела. Засядкин также отметил, что это совершенно нормальная реакция организма, которая проявляется и в случае с другими прививками, так как иммунитет реагирует на выработку антител.

#Новости#Анастасия Денисенко#Коронавирус COVID-19
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