Минздрав Башкирии раскрыл самочувствие подростков после вакцинации «Спутник-М»

Побочных реакций у вакцинированных «Спутник-М» подростков из Башкирии нет, наблюдается кратковременное повышение температуры. По словам Засядкина, «это совершенно нормально для любой прививки для выработки антител».
Напомним, с 25 января 2022 года в республике началась вакцинация подростков от коронавируса. Привитым «Спутник-М» детям дается освобождение от учебы на день. Вакцина для подростков является двухкомпонентной вакциной и представляет ее пятикратное разведение.
Как отметил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, данная концентрация прошла необходимые клинические испытания и доказала, что разведенная один к пяти вакцина «позволяет достичь стойкого иммунитета» у подростков от 12 до 18 лет.