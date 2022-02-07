Коронавирусу прогнозируют мутацию в сторону большей заразности

Как сообщает издание «Народные Новости», выявленный не так давно штамм «Омикрон» — далеко не последняя мутация «Ковида». В перспективе миру предстоит столкнуться и с другими штаммами коронавирусной инфекции. Они могут быть не столь опасными, как первый, однако, степень заразности будет выше, предупредила медик.